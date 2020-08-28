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  3. YÖK, üniversitelere kayıt tarihini uzattı
28 Ağustos 2020 Cuma 12:22 | Son Güncelleme:

YÖK, üniversitelere kayıt tarihini uzattı

YÖK, üniversitelere kayıt tarihini uzattı

YÖK'ten yapılan açıklamada, “YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Yüksek Öğretim Kurulundan yapılan açıklama şu şekilde,

"YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı" açıklaması yaptı.

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