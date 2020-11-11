YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır? E Devlet diploma denklik belgesi alma işlemi nasıl olur?

E Devlet üzerinden yapılan diploma sorgulama ve denklik belgesi alacak vatandaşların YÖK'e gitmelerine, kurumların ise yazılı başvuruda bulunmalarına gerek kalmayacak. Bu kapsamda, yurt dışındaki üniversitelerden alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, YÖK tarafından Türkiye'dekilerle eşdeğer kabul edildiğini gösteren denklik belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

YÖK yetkilileri, diploma denklik belgesi alanlara ait bilgilerin veri tabanına taşındığını belirterek, bu yıllarda denklik belgesi alanların sorgulama ve doğrulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabildiğini bildirdi. Artık oldukça kolay bir biçimde internet üzerinden diploma sorgulama gerçekleştirebiliyoruz.

Üniversite ya da yükseköğretim mezunu kişiler oldukça kolay bir biçimde E-Devlet üzerinden diplomalarını inceleyebilir, görüntüleyebilir ve bunun çıktısını alabilirler. Bunun için tek yapmanız gereken aşağıda vermiş olduğumuz mezun belgesi sorgulama sayfasına giriş yapmanız. Akabinde TC ve şifre bilgilerinizi girdikten sonra mezun olduğunuz üniversite veya üniversitelere ait diplomaları burada görüntüleyebilirsiniz.

Önceden sahte diploma ile memurluk yapan ve hatta on yıllar boyunca bu şekilde mesleğe devam eden kişilerin haberlerini sık sık görüyorduk. YÖK tarafından çıkartılan sistem ile bu durum tarihe karışmış olacak. Artık dakikalar içinde üniversite diploması sorgulama yaparak diplomanızı görüntüleyebilecek ve bunun sizden talep eden kuruma veya iş verene iletebileceksiniz.

E-Devlet üzerinden çıkartılan belgeler üzerinden barkod bulunduğu için her kurum tarafından kabul edilmektedir. Bu yüzden diplomanızı yıllarca saklama, her seferinde fotokopi çekme gibi eziyetleri çekmenize gerek kalmadan kolay bir şekilde E-Devlet üzerinden çıkarabileceksiniz.

E-DEVLET MEZUN BELGESİ DİPLOMA YERİNE GEÇER Mİ?

Diploma sorgulaması, E-Devlet üzerinden yükseköğretim mezun belgesi sorgulama olarak geçmektedir. Bu belgeyi resmi bir evrak olmasından dolayı kurumların yüzde 99’u kabul etmektedir. Ancak halen bazı kamu veya özel kurumlar barkod doğrulama gerçekleştiremediklerini bahane ederek bu belgeyi kabul etmemektedir. Bu durumun da kısa süre içerisinde düzeleceğini umut ediyoruz. İlerleyen süreçte tüm kamu ve özel kurumların e-devlet mezun belgesi ile işlemlerin gerçekleştirilmesine izin vereceğini beklemekteyiz.

MEZUNİYET BELGESİ İLE DİPLOMA AYNI ŞEY Mİ?

Mezuniyet belgesi diplomanızın onaylı bir örnek çalışmasıdır. Her ne olursa olsun diplomanızın aslı mutlak suretle saklanmalıdır.

YÖK'TEN DİPLOMA DENKLİKLERİNE ‘KORONAVİRÜS’ DÜZENLEMESİ

YÖK tarafından koronavirüs salgını nedeniyle, yurtdışında eğitim gören öğrenciler dikkate alınarak, diploma denkliklerine ilişkin mevzuatta değişikliğe gidildi. Diploma denklik başvurularında, bir öğretim dönemi için eğitim öğretim süresinin yüzde 70'i kadar o ülkede bulunmak yeterli sayılacak. Tıp, hukuk, mühendislik gibi bölümler dışında dünya sıralamalarında ilk 400'de olan üniversitelerden uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara, Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi uygulanmadan denklik işlemi yapılabilecek

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK), koronavirüs salgını nedeniyle, yurt dışında eğitim gören öğrenciler dikkate alınarak, diploma denkliklerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapıldı. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmelikte, diploma ‘denklik başvurularının reddedileceği durumlar’ bölümüne yeni hüküm eklendi.

Daha önce, yurtdışında mezun olan bir kişinin denklik başvurusunda, öğrenim süresince kullandığı pasaport ve il emniyet müdürlüğünden alınan giriş çıkış dökümü incelenerek, her bir eğitim öğretim dönemi için öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edildiğinde başvuru reddediliyordu. YÖK, bu maddedeki ‘her bir eğitim öğretim dönemi için’ ibaresini yürürlükten kaldırarak yeni hüküm getirdi. Bu kapsamda, denklik başvurusu için bir eğitim öğretim dönemi için eğitim öğretim süresinin yüzde 70'i kadar o ülkede bulunmak yeterli sayılacak. Önlisans eğitiminde en fazla bir, lisans eğitiminde ise en fazla üç eğitim öğretim döneminde, eğitim öğretime devam etmiş olmakla birlikte o dönemler için aranan sürelerde eksiklik bulunanlarda, öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresi aranan toplam süreyi sağlıyorsa ilgili dönemlerdeki eksiklik dikkate alınmayacak.

UZAKTAN ÖĞRETİM DİPLOMALARINA ‘İLK 400’ KOŞULUYLA DENKLİK

YÖK, yurtdışındaki üniversitelerde uzaktan öğretim yoluyla diplomalarla ilgili de düzenleme yaptı. Buna göre, tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik ve Kurulun belirlediği klinik uygulaması bulunan sağlık alanlarından alınan diplomalar hariç olmak üzere, yükseköğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından belirlenmiş sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının birinde ilk 400 içerisindeki üniversitelerden uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara, Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) uygulanmaksızın denklik işlemi yapılabilecek. YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu değişikliklerden yararlanabilecek durumda olanlar, inceleme başvurusunda bulunarak durumlarının yeni düzenleme kapsamında yeniden değerlendirilmesini isteyebilecek.