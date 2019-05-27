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27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:33 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:33

YÖK Başkanı Yekta Saraç 135 farklı ülkeden öğrenci ile bir araya gelecek

YÖK Başkanı Yekta Saraç 135 farklı ülkeden öğrenci ile bir araya gelecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'de lisans veya lisansüstü eğitim gören 135 farklı ülkeden öğrencilerle iftarda bir araya gelecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'de lisans veya lisansüstü eğitim gören 135 farklı ülkeden öğrencilerle iftarda bir araya gelecek. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Saraç'ın daveti üzerine yarın gerçekleştirilecek iftar programına, Afrika'dan 49, Asya'dan 38, Avrupa'dan 32, Kuzey Amerika'dan 3, Güney Amerika'dan 12 ve Avusturalya'dan bir olmak üzere, 6 kıtadan toplam 135 farklı ülkeden Ankara'da eğitim gören uluslararası öğrenciler katılacak. İftar programı YÖK'te düzenlenecek. 

(AA)

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