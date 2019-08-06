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  3. YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? ÖSYM YÖK Atlas tercih robotu sayfası..

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? ÖSYM YÖK Atlas tercih robotu sayfası..

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır" ÖSYM YÖK Atlas tercih robotu sayfası..

ÖSYM YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında yerini aldı. YKS sonuçları ÖSYM tarafından 6 Ağustos itibari ile erişime açıldı. Üniversite adayları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercih yapacakları içni YÖK Atlas tercih robotunu araştırıyor. Bu sistem içerisinde Son 4 yılın taban başarı sıraları ve puanları bulunuyor. ÖSYM YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? diye merak edenler için YÖK Atlas tercih robotu sayfası haberimizde yer alıyor.

ÖSYM YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? merak ediliyor. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor. Yerleşemeyen öğrenciler ise ek yerleştirmeden yararlanacak. Bu süreçte YÖK Atlas tercih robotundan faydalanmak isteyenler ÖSYM YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? merak ediyor. 

YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, haberimizdeki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

YÖK ATLAS’TA NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
– Yerleşenlerin geldikleri iller
– Yerleşenlerin öğrenim durumu
– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
– Yerleşen okul birincileri
– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
– Yerleşen son kişinin profili
– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
– Yerleşenlerin YKS puanları
– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
– Yerleşme koşulları

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