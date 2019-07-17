YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih robotu 2019

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? üniversite adayları tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen YKS 2019 sonuçları belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr"den T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor. Sınav puanları öğrenen adaylar üniversitelerin puanlarını, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Bu konuda YÖK Atlas tercih robotu insanlara yardımcı oluyor. YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? diye merak edenler için 2019 YÖK Atlas tarcih robotu sayfası haberimizde yer alıyor..

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

LİSANS - ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI

Bur sayfadan 2018 YKS ile lisans ve önlisans programlarının kontenjan bilgilerine ulaşmak mümkün oluyor. Buradaki verilen değerler ile son 4 yılın taban puanları, puan türü gibi sonuçları görülebiliyor.

TYT - AYT NET SİHİRBAZI

YÖK Atlas'da bulunan bu sihirbaz ile herhangi bir lisans veya önlisans programına yerleşen son kişinin netlerini görebiliyorsunuz. Buradaki sonuçlar tahmini değil 2018 YKS sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre düzenlenmiştir.