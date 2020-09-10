MEB 2020 YLSY bursu başvuru ekranı 2020: YLSY başvuru şartları nelerdir?

YLSY bursu hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bu burs sayesinde öğrenciler yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim görüp ülkemize geri dönüyor. YLSY bursunu alabilmek için ALES sınavı, lisans okul başarı puanı ve mülakat notları etkili oluyor.

YLSY NEDİR, NE DEMEK?

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı kanun kapsamında 1929 yılından itibaren lisansüstü öğrenim görmek üzere Bakanlığımızca mecburi hizmete dayalı olarak yurt dışına öğrenci gönderiliyor.

YLSY BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kısaca YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) olarak ifade ettiğimiz bu program kapsamında yurtdışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, kurumlara atanmalarına ilişkin tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

MEB YLSY BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokuln veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

(Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50” (4’lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için “100 üzerinden 65,00") veya daha yukarı olmak,

ç. 2015 ALES Sonbahar, 2016 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2017 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2018 ALES

İlkbahar, 2018 ALES 2. Dönem, 2018 ALES/3, 2019 ALES/1-2-3 ve 2020 ALES/1 sınav dönemlerinde

yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,

d. Tablo-1’de “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütunundaki “Yüksek Lisans” ile “Yüksek Lisans ve

Doktora” olan alanlar için 1990 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, “Sadece Doktora” olan alanlar için 1987 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

e. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),

g. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak

(Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olup

(doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) mecburi hizmetlerini ifa etmiş adaylar başvurabilirler. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesi hükmü uyarınca 2017, 2018 ve 2019 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.