YÖK Atlas tercih robotu: YKS Üniversite tercihleri için YÖK Atlas nasıl kullanılır?

YKS 2019 sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından gözler tercihlerin yapılacağı güne çevirildi. 23 Temmuz Salı günü başlayacak olan üniversite tercihleri, binlerce öğrenci ve veli tarafından heyecanla bekleniyor. YÖK Atlas tercih robotu, üniveriste tercihlerinde öğrencilere kolaylık sağlıyor. YÖK Atlas tercih robotunun nasıl kullanılacağını bilmeyen bireyler de konu hakkında aramalar yapmaya başladı. ‘YKS YÖK Atlas tercih robotu nedir?’ ‘YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır?’ Haberimiz içerisinden Yükseköğretim Geçişleri Sınavı (YKS) 2019 tercihleri için kullanılacak YÖK Atlas tercih robotuna ve detaylara ulaşabilirsiniz

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Lisans tercihleri için son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlayan YÖK Atlas öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor.

Önlisans tercihleri için son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı tanıyor.

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detay YÖK Atlas tercih robotunda yer alıyor.

Önlisans programlarına yerleşenlerin puanları, YKS netleri, geldikleri liseler, mezun oldukları lise alan ve dalları; programda görevli öğretim üyeleri, geçmiş yıllarda verilen mezun sayısı, yatay geçiş trafiği ve benzeri pek çok detaya tek bir “tık” ile öğrencilere sunuluyor.

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YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

BU SENE EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.