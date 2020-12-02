02 Aralık 2020 Çarşamba 09:46 | Son Güncelleme:
Son dakika MEB YKS ve LGS açıklaması: YKS ve LGS hangi konulardan sorumlu olunacak, ertelendi mi?
Son dakika MEB YKS ve LGS açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında ilişkin açıklamada bulundu. Peki, YKS ve LGS ertelendi mi, hangi konulardan sorumlu olunacak?
Son dakika MEB YKS ve LGS açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmadığı, tüm öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağını açıkladı.
MEB SON DAKİKA LGS VE YKS AÇIKLAMALARI
Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir.
MEB tarafından LGS ve YKS tarihlerine ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.