YKS ve askeri öğrenci sınavında maske ile dezenfektan dağıtılacak

ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek" dedi.

Aygün açıklamasında, "Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak" ifadelerine yer verdi.

SINAVDA SOSYAL MESAFE KURALLARI

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal mesafe kurallarına dikkat edileceğinin altını çizerek, "Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak" dedi.