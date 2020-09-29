YKS üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS ek tercihleri 17 Eylül'de başlamıştı. 23 Eylül'e kadar yapılan tercihlerin ardından heyecanlı bir bekleyiş başladı. İlk tercih döneminde bir yere yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih ve yerleştirme kılavuzunda belirtilen boş kontenjanlar için yeniden tercih yaptılar. YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerindne duyuruluyor.

YKS EK TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül tarihlerinde tamamlandı. Ek tercih sonuçlarının ne zaman belli olacağı ise henüz belirtilmedi.

ÖSYM tarafından resmi bir açıklama olması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.