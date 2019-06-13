YKS TYT AYT soruları nasıl olacak? YKS TYT AYT 2019 soruları nedir?

YKS soruları 2019 yılında da araştırılan konular arasına yer alıyor. YKS TYT AYT soruları nasıl olacak? Üniversite sınavı her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Adaylar, diğer oturumlara ise isteğe bağlı olarak giriyorlar. YKS oturumları TYT ile 15 Haziran’da başlıyor. 16 Haziran’da ise AYT ve YDS yapılacak. Temel yeterlilik testinde adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri soruları sorulacak. YKS ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

YKS SORULARI NASIL OLACAK?

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler; Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2019-AYT ve/veya 2019-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde uygulanıyor. Buna göre:

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Sınav tarihi: 15 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019