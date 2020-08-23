Üniversite tercih sonuç tarihi 2020

Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapabilecekler. YKS tercih sonuçları ise belirlenen tarihte açıklanacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

YKS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS tercih sonuçları ise, tercih döneminin sona ermesi ile birlikte açıklanacak.