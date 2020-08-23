Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,341
  • 8,6419
  • 457.818
  • 1109.88
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Üniversite tercih sonuç tarihi 2020
23 Ağustos 2020 Pazar 10:13 | Son Güncelleme:

Üniversite tercih sonuç tarihi 2020

Üniversite tercih sonuç tarihi 2020

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapabilecekler. YKS tercih sonuçları ise belirlenen tarihte açıklanacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

YKS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS tercih sonuçları ise, tercih döneminin sona ermesi ile birlikte açıklanacak.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, dengeleri Türkiye lehine çevirecek
Yer: İstanbul... Saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca tekme tokat dayak yedi
Menajerleri transfer için İstanbul'a geldi
Çakarlı aracı ile trafikte terör estirmişti... Aracını satışa çıkardı
Genç görünmek isterken yanlış kolajen ile zehirlenmeyin!

Genç görünmek isterken yanlış kolajen ile zehirlenmeyin!

Çanakkale'de geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain

Çanakkale'de geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirildi

Cam şişeden 3 adımda mumluk yapımı

Cam şişeden 3 adımda mumluk yapımı

Yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

Yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı