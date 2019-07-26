YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları için geri sayım

YKS üniversite tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. ÖSYM yayınladığı duyuru ile tercih işlemlerinin 23 Temmuz’da başladığını bildirdi. Adaylar işlemlerini, 29 Temmuz’a kadar yapabilecekler. Tercihlerin yapılmasının ardından sonuçlar için heyecan başlayacak. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara yayınlanacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLKANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Tercih işlemleri 29 Temmuz’a kadar devam edecek. ÖSYM tarafından yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler öncelikle kazandıkları üniversiteye internet üzerinden kayıt yaptıracaklar. Ardından kazandıkları üniversite tarafından istenen belgeleri hazırlayıp 23 Ağustos’a kadar teslim edecekler. Yani üniversite kayıtları 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.