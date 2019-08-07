YKS tercih sonuçları açıklandı! YKS, TYT, AYT tercih sonuçları sorgulama

YKS tercih sonuçları yoğun ilgi görüyor. YKS tercih sonuçları, ÖSYM son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar 6 Ağustos itibari ile sorgulamalarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden yapabiliyorlar. YÖK yayınladığı raporda YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı, 71 bin 233 kontenjan boş kaldığını duyurdu.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YÖK KONTENJAN AÇIKLAMASI YAPTI

YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı, 71 bin 233 kontenjan boş kaldı.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI

Üniversite kayıtları 19 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.