YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencileri tercih heyecanı sarmıştı.



YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU SAYFASI

YKS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YKS tercih hakkı 2020 kaç tane? Üniversite tercihleri kaç tane yapılacak?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihi için son gün ne zaman?

YKS tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları nasıl?

YKS tercihleri saat kaçta başlıyor? Üniversite tercih yapma ekranı açıldı mı?