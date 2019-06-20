YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? ÖSYM YKS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercih kılavuzu için heyecan devam ediyor. YKS sonuçlarını bekleyen öğrenciler, tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirilecek. Ardından ise tercih heyecanı başlayacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yerleştirme işlemleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Aygün açıklamasında ağustos ayına işaret etti.

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS tercih sonuçları ve kılavuzu hakkında son dakika açıklaması yaptı. Aygün, “YKS yerleştirme sonuçları ağustos ayında açıklanacak, tercih kılavuzu ise bu hafta açıklanacak.” dedi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

YÖK'TEN KONTENJAN AÇIKLAMASI

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi" denildi. Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.