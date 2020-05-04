YKS tarihi değişti mi, öne mi çekildi? YKS 2020 ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı YKS açıklaması haberimizde…

YKS tarihi değişti mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Sınava girecek olan adaylar YKS 2020 ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Haziran ayında yapılması planlanan YKS 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, hafta başında yapılacak olan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklama yapacağını duyurmuştu. YKS 2020 detayları haberimizde…

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

2020 YKS tarihi korona virüsü salgını nedeniyle 25-26 Temmuz’a ertelenmişti. Sınav tarihi için yeniden erkene çekme durumunun olup olmadığı ise merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün (4 Mayıs) yapılacak olan kabine toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Başkan Erdoğan açıklama yaptığında güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

YKS 2020 NE ZAMAN?

YKS’nin haziran ayında yapılması bekleniyordu. Korona virüsü salgını nedeniyle ÖSYM takviminde güncelleme yapılmıştı. Mevcut durumda YKS tarihi 25-26 Temmuz olarak belirlendi.

Konuya ilişkin YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları ise şu şekilde olmuştu;

“YKS'nin, 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacak. Üniversitelerde uzaktan eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz."