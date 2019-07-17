YKS taban ve tavan puanları 2019 açıklandı mı? İşte ÖSYM taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2019 YKS taban ve tavan puanları belli oldu mu? araştırılan konular arasında bulunuyor. YKS sonuçları erişime açıldı. Adayların beklediği günden önce açıklanması sürpriz oldu. Sonuçlar açıklandıktan sonra 2019 YKS taban ve tavan puanları belli oldu mu? diye araştırılmaya başladı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerde eğitim görecek olan öğrenciler üniversitelerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 2019 YKS taban ve tavan puanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

2019 YKS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2018 yılı üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini görebilirsiniz.

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri ile ilgili detaylar belli oldu. Bilindiği üzere, tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Buna göre, 2019 üniversite tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihlerinde başlayacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.