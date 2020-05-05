YKS son durum : YKS baraj puanı kaç oldu? TYT sınav süresi ne kadar?

YKS baraj puanı kaç oldu? sorusunun yanıtı sınava girecek olan adaylar tarafından gündem konusu oldu. Koronavirüs normalleşme süreçlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS tarihinin de haziran ayı olarak belirlendiğini açıkladı. YKS baraj puanı ise güncellendi. YKS baraj puanı ve TYT sınav süresi ne kadar? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte YKS son durum…

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında korona virüsü salgınında normalleşme sürecine ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda YKS tarihinin de yeniden haziran ayına çekildiğini bildirmişti. YKS ile ilgili yeni bir gelişmeyi de Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bir açıklama yayınlayarak duyurdu. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği bildirildi.

Bu yıl YKS’ye girecek olan adaylar için lisans programı tercihlerinde baraj puanı 170 üzerinden baz alınacak.

TYT SINAV SÜRESİ NE KADAR?

YÖK ayrıca, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını da belirtti.

YÖK’ün söz konusu gelişmeye ilişkin açıklamaları ise şu şekilde oldu;

"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır."