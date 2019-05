YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? ÖSYM YKS üniversite sınav yerleri açıklandı mı?

YKS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması bekleniyor. YKS yerleri ne zaman açıklanır? Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2019 yılında 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgelerinin açıklanma tarihi ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. 1 Haziran tarihinde yapılacak LGS’nin giriş yerleri 22 Mayıs’ta açıklandı. YKS giriş yerlerinin de benzer bir tarihte açıklanacağı öngörülüyor.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde uygulanıyor. Buna göre:

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Sınav tarihi: 15 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

YKS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.

YKS SINAV SORU DAĞILIMI VE KONULARI

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler; Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.