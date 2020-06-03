Heryıl büyük bir heyecanla beklenen üniversite sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan tüm adaylar YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını merak ediliyorlar. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 2020 YKS 27-28 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

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YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?



YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılacak. YKS sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.

YKS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

OTURUM BİLGİLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

2020-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):

2020-AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır. AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT):

2020-YDT’ye de girmek isteyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT’ye girmek istemeyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini boş bırakacaklardır. YDT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.