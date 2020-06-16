YKS sınav süresi ne kadar? TYT, AYT, YDT sınav süresi kaç dakika olacak?

YKS sınav süresi sınava girecek olan adayların süre yönetimi açısından önceden bilmeleri gereken bir bilgidir. Üç oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınav için öğrenciler belirlenen saatlerde sınava giriş yapacaklar. Koronavirüs salgını nedeniyle yalnızca bu yıl için geçerli olmak kaydıyla, TYT sınav süresi 30 dakika uzatılmıştı. TYT, AYT, YDT sınavlarının kaç dakika olacağı hakkındaki sınav süresi detayları haberimizde…

YKS SINAV SÜRELERİ 2020

TYT SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT sınav süresi belirlenen kılavuza göre normalde 135 dakika olarak gerçekleştiriliyordu. Fakat bu 5 Mayıs 2020 tarihinde YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre; yalnızca bu yıla mahsus, TYT sınav süresi 30 dakika uzatıldı. Böylelikle adaylara 165 dakika süre verilecek.

AYT SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

YKS’nin ikinci oturumunu oluşturan AYT için belirlenen sınav süresi 180 dakikadır. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık için ayrı kitapçıklar dağıtılmayacak; tüm sorular tek bir kitapçık halinde adaylara verilecektir. Toplamda 160 soruluk kitapçık içerisinden adaylar, dilediği soruları (kendi alanına göre) cevaplandıracaklar.

YDT SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

YKS’nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi için belirlenen süre 120 dakikadır. Adaylar bu süre içerisinde 80 soruyu cevaplandıracaklar. Soru başına belirlenen ortalama süre böylelikle 1 buçuk dakika olmuş oluyor.