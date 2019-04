YKS net hesaplama nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?

YKS’ye girecek öğrenciler için geri sayım başladı. Adaylar bu yıl YKS’nin ne zaman olacağını merak ediyor. Yıl boyunca deneme sınavlarına girip durumlarını değerlendiren adaylar YKS puan hesaplamanın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. YKS’de 40 Türkçe sorusuna ek olarak 20 Sosyal Bilimler; 40 matematik sorusuna ek olarak 20 Fen Bilimlerinden soru gelecek. YKS’de adayları bekleyen sorular karşısında verilen sürenin 135 dakika olduğu biliniyor. Peki, YKS puan hesaplama nasıl yapılır? YKS ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

YKS NET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacak.

YKS 2019 NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15,

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15,

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45.

YKS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği açıklandı. Soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendi.

KİMLER YKS'YE GİREBİLİR?

– 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS’ye girebilirler.

YKS NASIL UYGULANIYOR?

Büyük heyecan içerisinde bu tarihe kilitlenen adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak.

İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.

YKS SINAV SORU DAĞILIMI VE KONULARI

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler; Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.