YKS ne zaman yapılacak? 2020 YKS başvuru tarihleri açıklandı! İşte ÖSYM sınav takvimi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ne zaman yapılacağını duyurdu. YKS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle.
YKS ne zaman yapılacak? sorusu ile ilgili açıklama geldi. YKS başvuru tarihleri ne zaman? ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ne zaman yapılacağını duyurdu.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 20-21 Haziran'da yapılacak.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ne zaman yapılacağını duyurdu.
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İşte o açıklama:
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır
Adaylarımıza başarılar dilerim