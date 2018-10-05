2018-2019 YKS TYT AYT konuları neler? YKS ne zaman yapılacak puan hesaplama nasıl yapılır?

YKS TYT sınavının tarihi hakkında ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. YKS TYT AYT konuları neler, puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite Sınavına girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Lise eğitimini tamamlayan veya önümüzdeki eğitim-öğretim yılında tamamlayacak olan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına giriyorlar. YKS 2018 yılında 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapıldı. ÖSYM her yıl yayınladığı takvim ile sınav tarihlerini duyuruyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tahmini tarihler aşağıda yer alıyor. Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu. Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplandı. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabildiler. Adaylar, cumartesi günü ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'de 10, Coğrafya-1'de ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandırdılar. Sosyal Bilimler-2 testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru olmak üzere toplam 40 soru adaylara yöneltildi.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı adı ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen maratonun gelecek sene hangi tarihlerde olacağı merak ediliyor. ÖSYM her yıl yayınladığı takvim ile sınav tarihlerini duyuruyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tahmini tarihler aşağıda yer alıyor.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi: 23 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir.

YKS SORULARI NASIL OLUYOR?

Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.

Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabildiler.

Adaylar, cumartesi günü ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'de 10, Coğrafya-1'de ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandırdılar.

Sosyal Bilimler-2 testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru olmak üzere toplam 40 soru adaylara yöneltildi.

Adaylar, Fen Bilimleri Testi'nde fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden 13 olmak üzere 40 soru çözdüler.

Pazar günü yapılacak yabancı dil testinde ise adaylara 80 soru yöneltildi.

TYT KONULARI NELER?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konular aşağıda yer alıyor. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:

MATEMATİK:

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

OBEB-OKEK

Çarpanlara Ayırma

Üslü Sayılar

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler

Bölünebilme

Mutlak Değer

Oran-Orantı

Kümeler

Olasılık

Polinomlar

Parabol

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Fonksiyonlar

Problemler

Permütasyon-Kombinasyon

İstatistik

GEOMETRİ:

Dik Üçgen

Açı-Kenar Bağıntıları

Diktörtgen

Kare

Eşkenar Dörtgen

Daire

Düzgün Altıgen

Çokgenler

Yamuk

Katı Cisimler

Çember-Daire

Analitik Geometri

Vektörler

Grafik Okuma

FİZİK:

Fiziğin Doğası

Kuvvetler

Madde ve Özellikleri

Isı ve Sıcaklık

Optik

Ses

Basınç

Basit Makinalar

Kaldırma Kuvveti

Hareket

Dinamik

Kütle Merkezi

İş Enerji

Elektrik Akımı

Mıknatıs

Transformatör

Elektrostatik

KİMYA:

Madde ve Özellikleri

Atomun Yapısı

Periyodik Tablo

Kimyasal Denklemler

Bileşikler

Çözünürlük

Kimya Kanunları

Karışım

Kimyasal Değişmeler

Kimyasal Bağlar

BİYOLOJİ:

Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri

Hücrenin Yapısı

Hücre ve Madde Geçişleri

Ekoloji

Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri

Sınıflandırma ve Canlı Grupları

Duyu Organları

Virüsler-Bakteriler

Enzimler

Bitki Biyolojisi

Bitki Fizyolojisi

Kalıtım ve Evrim

Üreme ve Gelişme

Hücre Bölünmeleri

Biyoteknoloji

Metabolizma, Solunum ve Fotosentez

Sistemler

TÜRKÇE:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Dil Bilgisi

Ses Olayı

TARİH:

Tarih Bilimine Giriş

İlk Çağ Medeniyetleri

İslam Öncesi Türk Tarihi

İslam Tarihi

Türk İslam Tarihi

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete Osmanlı

Türkiye Selçuklu devleti

Dünya Gücü Osmanlı

Yeni ve Yakın Çağda Avrupa

Osmanlı Devletinin Arayış Yılları

18. yy da Değişim ve Diplomasi

En Uzun Yüzyıl

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

20. yy da Osmanlı Devleti

Birinci Dünya Savaşı

Mondros, İşgaller ve Cemiyetler

Kurtuluş Savaşına Hazırlık

Birinci TBMM Dönemi

Kurtuluş Savaşı

İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Jeopolitik Konum

Atatürk Devrimleri

Türk Dış Politikası

İnkılaplar

Atatürk Dönemi Dış Politika

Milli Güç ce Türkiye'ye Yönelik Tehditler

COĞRAFYA:

Coğrafi Konum

Dünyanın Şekli ve Hareketleri

Harita Bilgisi

İklim Bilgisi

Su-Toprak-Bitki

İç ve Dış Kuvvetler

Rüzgarlar

Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Ortak Payda: Bölge

Ulaşım Yolları

Coğrafyanın Bölümleri

Doğal Afetler

Doğa, Çevre ve İnsan

FELSEFE:

Felsefenin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

İslam Düşüncesinde Tasavvuf

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

Hz. Muhammed S.A.V

Vahiy ve Kuran Yorumları

Kuran'ın Anlaşılması ve Kavranması

İncil ve Kuran'ın Ortak Noktaları

Alevilik ve Bektaşilik

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adayların puanlarının hesaplanması için gereken kriterlerde güncelleme yaptı. 2018 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.

Düzenlemeden önce TYT’de temel matematik ve Türkçe testlerinin ‘her birinden’ en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyordu. AYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden minimum 0.5 ham puan almaları bekleniyordu.