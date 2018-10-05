2018-2019 YKS TYT AYT konuları neler? YKS ne zaman yapılacak puan hesaplama nasıl yapılır?
YKS ne zaman, konuları neler sorusu hakkında ÖSYM açıklaması araştırılıyor. Üniversite Sınavı YKS TYT AYT 2019’da ne zaman yapılacak? Lise eğitimini tamamlayan veya önümüzdeki eğitim-öğretim yılında tamamlayacak olan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına giriyorlar. Geçtiğimiz yıl ilk defa düzenlenen sınavın ardından üniversite kayıtları gerçekleştirildi. İkinci kez düzenlenecek sınav heyecanla bekleniliyor. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı adı ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen maratonun gelecek sene hangi tarihlerde olacağı merak ediliyor. ÖSYM her yıl yayınladığı takvim ile sınav tarihlerini duyuruyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tahmini tarihler aşağıda yer alıyor. Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu. Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplandı.
YKS TYT sınavının tarihi hakkında ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. YKS TYT AYT konuları neler, puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite Sınavına girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Lise eğitimini tamamlayan veya önümüzdeki eğitim-öğretim yılında tamamlayacak olan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına giriyorlar. YKS 2018 yılında 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapıldı. ÖSYM her yıl yayınladığı takvim ile sınav tarihlerini duyuruyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tahmini tarihler aşağıda yer alıyor. Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu. Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplandı. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.
Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabildiler. Adaylar, cumartesi günü ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'de 10, Coğrafya-1'de ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandırdılar. Sosyal Bilimler-2 testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru olmak üzere toplam 40 soru adaylara yöneltildi.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı adı ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen maratonun gelecek sene hangi tarihlerde olacağı merak ediliyor. ÖSYM her yıl yayınladığı takvim ile sınav tarihlerini duyuruyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tahmini tarihler aşağıda yer alıyor.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi: 23 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir.
YKS SORULARI NASIL OLUYOR?
Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu.
Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.
Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.
Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabildiler.
Adaylar, cumartesi günü ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'de 10, Coğrafya-1'de ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandırdılar.
Sosyal Bilimler-2 testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru olmak üzere toplam 40 soru adaylara yöneltildi.
Adaylar, Fen Bilimleri Testi'nde fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden 13 olmak üzere 40 soru çözdüler.
Pazar günü yapılacak yabancı dil testinde ise adaylara 80 soru yöneltildi.
TYT KONULARI NELER?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konular aşağıda yer alıyor. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:
MATEMATİK:
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
OBEB-OKEK
Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler
Bölünebilme
Mutlak Değer
Oran-Orantı
Kümeler
Olasılık
Polinomlar
Parabol
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Fonksiyonlar
Problemler
Permütasyon-Kombinasyon
İstatistik
GEOMETRİ:
Dik Üçgen
Açı-Kenar Bağıntıları
Diktörtgen
Kare
Eşkenar Dörtgen
Daire
Düzgün Altıgen
Çokgenler
Yamuk
Katı Cisimler
Çember-Daire
Analitik Geometri
Vektörler
Grafik Okuma
FİZİK:
Fiziğin Doğası
Kuvvetler
Madde ve Özellikleri
Isı ve Sıcaklık
Optik
Ses
Basınç
Basit Makinalar
Kaldırma Kuvveti
Hareket
Dinamik
Kütle Merkezi
İş Enerji
Elektrik Akımı
Mıknatıs
Transformatör
Elektrostatik
KİMYA:
Madde ve Özellikleri
Atomun Yapısı
Periyodik Tablo
Kimyasal Denklemler
Bileşikler
Çözünürlük
Kimya Kanunları
Karışım
Kimyasal Değişmeler
Kimyasal Bağlar
BİYOLOJİ:
Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri
Hücrenin Yapısı
Hücre ve Madde Geçişleri
Ekoloji
Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri
Sınıflandırma ve Canlı Grupları
Duyu Organları
Virüsler-Bakteriler
Enzimler
Bitki Biyolojisi
Bitki Fizyolojisi
Kalıtım ve Evrim
Üreme ve Gelişme
Hücre Bölünmeleri
Biyoteknoloji
Metabolizma, Solunum ve Fotosentez
Sistemler
TÜRKÇE:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Dil Bilgisi
Ses Olayı
TARİH:
Tarih Bilimine Giriş
İlk Çağ Medeniyetleri
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete Osmanlı
Türkiye Selçuklu devleti
Dünya Gücü Osmanlı
Yeni ve Yakın Çağda Avrupa
Osmanlı Devletinin Arayış Yılları
18. yy da Değişim ve Diplomasi
En Uzun Yüzyıl
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
20. yy da Osmanlı Devleti
Birinci Dünya Savaşı
Mondros, İşgaller ve Cemiyetler
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
Birinci TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşı
İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Jeopolitik Konum
Atatürk Devrimleri
Türk Dış Politikası
İnkılaplar
Atatürk Dönemi Dış Politika
Milli Güç ce Türkiye'ye Yönelik Tehditler
COĞRAFYA:
Coğrafi Konum
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Su-Toprak-Bitki
İç ve Dış Kuvvetler
Rüzgarlar
Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Ortak Payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Coğrafyanın Bölümleri
Doğal Afetler
Doğa, Çevre ve İnsan
FELSEFE:
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
Hz. Muhammed S.A.V
Vahiy ve Kuran Yorumları
Kuran'ın Anlaşılması ve Kavranması
İncil ve Kuran'ın Ortak Noktaları
Alevilik ve Bektaşilik
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adayların puanlarının hesaplanması için gereken kriterlerde güncelleme yaptı. 2018 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.
Düzenlemeden önce TYT’de temel matematik ve Türkçe testlerinin ‘her birinden’ en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyordu. AYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden minimum 0.5 ham puan almaları bekleniyordu.