YKS ertelenecek mi? YKS 2020 ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

YKS ertelenecek mi? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’nin iptal olup olmayacağı merak edilirken konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan açıklamasında “Lise ve üniversiteye giriş sınavlarını ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz” ifadelerine yer verdi. İşte YKS sınavının yapılacağı tarih...



YKS ERTELENECEK Mİ?

Binlerce öğrencinin merak ettiği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan konuyla ilgili olarak: “Lise ve üniversiteye giriş sınavlarını ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen ‘Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına’ sonrası alınan kararları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretimde yaşanan aksamanın sınav tarihlerini de değiştirebileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz” dedi.

YKS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te, 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te, 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü saat 14.45’te yapılacak. YKS sınav ücretleri 70 TL olarak belirlenirken son ödeme 4 Mart 2020 tarihine kadar sürecek.