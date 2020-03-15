YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Üniversitesi sınavı (YKS) 2020 geç başvuru tarihi ne zaman?

YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? sorusu araştırılıyor. YKS geç başvuru tarihi ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Sınavı her yıl ÖSYM tarafından yapılıyor. Sınava başvuru yapan adaylar koronavirüs nedeni ile tarihlerde bir değişiklik olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Yayınlanan takvime göre sınav oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

YKS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde sınav tarihleri duyurulmuştu. Koronavirüs nedeni ile tarihlerde bir değişiklik yapılacağı açıklaması yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran’da yapılacak. 10.15’te başlayacak olan AYT 180 dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran 2020 (Pazar) günü gerçekleştirilecek. Sınav 15.45’te başlayacak 120 dakika devam edecek.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM

YKS geç başvuruları 18 Mart ve 19 Mart 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti 105,00 TL olacak.