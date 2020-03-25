YKS ertelendi mi? 2020 YKS ne zaman yapılacak?

Corona virüs nedeniyle eğitime ara verilirken üniversiteye gitmek isteyen adayların da sınav ile ilgili soruları yanıt bekliyor. “YKS ertelenecek mi?” sorusunu aratan binlerce adayın gözü yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, üniversiteye ve liselere giriş sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği sorusu yanıtladı. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte cevabı...



YKS ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk YKS ertelenecek mi sorusunu cevapladı. Üniversiteye giriş sınavları konusunda kararı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin verdiğini hatırlatan Selçuk, "O anlamda orasıyla da istişaremiz devam ediyor. Önemli olan bizim çocuklarımızın bu sınavla ilgili streslerini en asgari düzeye indirebilecek tedbirleri almaktır. Biliyorsunuz biz öğrencilerimize sadece okulda yüz yüze gördükleri konulardan sınava gireceklerini söyleyerek, bu rahatlamayı sağlamıştık. Bununla ilgili de uzaktan eğitim yoluyla desteklerimiz ve özellikle sınav senesinde olan öğrencilerimize yani 8'inci ve 12'nci sınıfta olan öğrencilerimize özel çalışmalarımız artarak devam edecek" açıklamasında bulundu.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te, 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te, 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü saat 14.45’te yapılacak. YKS sınav ücretleri 70 TL olarak belirlenirken son ödeme 4 Mart 2020 tarihine kadar sürecek.