Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. YKS elektronik kayıt tarihleri uzatıldı

YKS elektronik kayıt tarihleri uzatıldı

YKS elektronik kayıt tarihleri uzatıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresinin 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos olarak değiştirildiğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresinin 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos olarak değiştirildiğini bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 19-21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16-21 Ağustos 2019 tarihi olarak değiştirerek başvuru süresini uzattık. Hayırlı olsun."

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı anımsatıldı.

Duyuruda, üniversiteye şahsen yapılacak kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadığı, bu kayıtların önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İhanet iddialarına ilk açıklama
Gerçek bambaşka çıktı! Meğer Demet Özdemir...
Hilal Altınbilek'e ihanet iddiaları soruldu
Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
Burcu ve Berk neden boşanıyor? İşte detaylar...
<p>Eskiden her şeyin tadı bambaşkaydı sanki öyle değil mi? Hele ki bayramların... Her bayramda eskil

Kırmızı Mikrofon Sordu: Nerede O Eski Bayramlar?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Denizli’deki 6 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda danışma robotları göreve başladı