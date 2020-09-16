YKS ek yerleştirme kılavuzu için tarih belli oldu! YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman başlayacak?

YKS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. YKS ek tercihleri ise asıl yerleştirmelerin ve kayıtların yapılmasının ardından tamamlanacak. Üniversite boş kontenjanlar YKS ek yerleştirme kılavuzu içerisinde belirtilecek. İkinci tercihler için 20 TL ücret yatırılması gerekiyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS ek yerleştirme kılavuzu izin tarih verdi.

YKS EK YERLEŞTİRME VE TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ek tercih işlemlerinin 17-23 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2020

YKS ek yerleştirme kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS ek yerleştirme kılavuzunun yarın (17 Eylül) yayımlanacağını ve 2. tercih tarihlerini şu sözlerle bildirdi:

"Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. "



SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YÖK'E UZAKTAN EĞİTİM TAVSİYESİ

Sağlık Bakanlığı'ndan Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK), üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde, örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması tavsiye edildi.

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.

Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.

Üniversiteler ile ilgili alınacak olan kararın güncellenmesinde salgının ve vaka sayılarının gidişatına yönelik bir izleyiş ön görülüyor. Buna göre, kayıtlı olduğunuz veya yeni gideceğiniz üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden yapılan güncel duyuruları takip etmeniz iyi olacaktır.