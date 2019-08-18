YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? ÖSYM YKS 2019 ek yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

YKS ek yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? soruları yoğun bir şekilde aranıyor. YKS sınavına giren binlerce öğrenci hayalini kurduğu ve gitmek istediği üniversite için tercih yapmıştı. İstediği üniversiteyi kazanamayan ya da tercih sonuçlarından herhangi bir bölüme giremeyen öğrenciler ek yerleştirme tarihlerini öğrenip yeniden tercih yapmak istiyor. YKS ek tercih tarihleri ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

YKS EK TERCİH TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 ek tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamanın ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor. Öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversitelerdeki boş kontenjan sayısına göre ek tercihlerin yapılması bekleniyor.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri