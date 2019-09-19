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  3. YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2019 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2019 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2019 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman"

YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecekler. Yerleştirme işlemi yapılan adayların belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmaları gerekiyor. İşte YKS yerleştirme işlemleri ile ilgili detaylar..

YKS ek tercih sonuçları 19 Eylül itibari ile açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25 Eylül tarihinde sona erecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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