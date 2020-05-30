Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde öğrencilere katkı sağlamak ve uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları bugün itibari ile başlıyor. 2 oturum halinde gerçekleştirilecek olan YKS deneme sınavı saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek.YKS deneme sınavı soruları nasıldı? YKS deneme sınav soruları zor muydu kolay mıydı? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte sınava dair tüm merak edilenler..

YKS DENEME SINAVI SORULARI NASILDI?



YKS deneme sınav soruları ile ilgili yorumlar, sınavın ardından geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

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YKS MİNİ DENEME SINAVI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere katkı sağlamak ve uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

YKS deneme sınavı saat kaçta yapılacak? MEB YKS online çevrimiçi deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Bu kapsamda, YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatıyor. İlki bugün gerçekleştirilecek sınavlar 2 oturum halinde düzenlenecek. İlk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek.

Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.

Çevrimiçi mini deneme sınavlarının ilki 30 Mayıs'ta, 2'ncisi 6 Haziran'da, 3'üncüsü 13 Haziran'da, 4'üncüsü ise 20 Haziran'da yapılacak. Her mini deneme 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler her 2 oturum için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler, "//ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx" adresinden kayıt olabilecek.

YKS DENEME SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Öğrencilerin her mini denemeden önce ön kayıt yaptırmaları gerekecek. Ön kayıt sınav saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecek. Kayıt yaptıran öğrenciler, sınava başlama saatinden 15 dakika önce sisteme giriş yaparak bekleme odasında bekleyebilecek. Öğrenciler sınav başladıktan sonra başvurmuş olsalar da sınava alınmayacak. Soruların doğru cevapları ve çözümleri aynı gün saat 21.30'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi "Youtube" kanalından yayımlanacak.

YKS DENEME SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Öğrenciler mini deneme sınav sonuçlarını sınav süresi bittikten sonra sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Mini deneme sınav sorularının PDF'leri, çözümleriyle birlikte, "ogmmateryal.eba.gov.tr" ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "https://ogm.meb.gov.tr/" adresinden pazar günü saat 13.00'ten itibaren yayımlanacak.