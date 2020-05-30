MEB YKS online deneme sınavına girmek isteyen adaylar konu ile ilgili araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere destek sağlamak ve uzaktan eğitim modelini pekiştirmek amacıyla çevrimiçi deneme sınavı düzenleyecek. Her oturum toplamda 30 dakika sürecek ve 20 adet soru sorulacak. YKS online deneme sınavı saat kaçta? MEB YKS online deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Öğrenciler mini deneme sınavının sonuçlarını sistem üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Detaylı bilgi haberimizde.

YKS DENEME SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, online YKS deneme sınavı yapacak. Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.

YKS DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYINIZ.

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Çevrimiçi mini deneme sınavlarının ilki 30 Mayıs'ta, 2'ncisi 6 Haziran'da, 3'üncüsü 13 Haziran'da, 4'üncüsü ise 20 Haziran'da yapılacak. Her mini deneme 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler her 2 oturum için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx" adresinden kayıt olabilecek.

MEB YKS ONLİNE ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrencilerin her mini denemeden önce ön kayıt yaptırmaları gerekecek. Ön kayıt sınav saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecek. Kayıt yaptıran öğrenciler, sınava başlama saatinden 15 dakika önce sisteme giriş yaparak bekleme odasında bekleyebilecek. Öğrenciler sınav başladıktan sonra başvurmuş olsalar da sınava alınmayacak. Soruların doğru cevapları ve çözümleri aynı gün saat 21.30'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi "Youtube" kanalından yayımlanacak.

Öğrenciler mini deneme sınav sonuçlarını sınav süresi bittikten sonra sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Mini deneme sınav sorularının PDF'leri, çözümleriyle birlikte, "ogmmateryal.eba.gov.tr" ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "https://ogm.meb.gov.tr/" adresinden pazar günü saat 13.00'ten itibaren yayımlanacak.

Mini deneme sınavında sorulan sorular, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafından MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayımladığı sınav konularına uygun olarak hazırlandı. Sınav sonunda her öğrenciye karne de verilecek. Karnede Türkiye, il ve ilçe sıralaması da yer alacak.

MEB YKS çevrimiçi deneme sınavı nedir? Çevrimiçi çözümlü deneme sınavı ne zaman? İşte cevabı!