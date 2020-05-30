YKS deneme sınav soruları açıklandı mı? YKS online deneme sınavı soruları ve cevapları nereden yayınlanacak?

MEB YKS deneme sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla online olarak gerçekleştiriliyor. YKS deneme sınav soruları ve cevapları da sınava giren ve soruların cevabını merak eden öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen sınav öğrencilerin 27 Haziran Cumartesi günü gireceği sınav öncesi kendilerini deneme fırsatı sunuyor. Peki, YKS online deneme sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte online deneme sınavı ile ilgili merak edilen detaylar...



YKS DENEME SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, online YKS deneme sınavı yapacak. Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.

Çevrimiçi mini deneme sınavlarının ilki 30 Mayıs'ta, 2'ncisi 6 Haziran'da, 3'üncüsü 13 Haziran'da, 4'üncüsü ise 20 Haziran'da yapılacak. Her mini deneme 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler her 2 oturum için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx" adresinden kayıt olabilecek.

YKS ONLINE DENEME SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca üniversite adayı gencin online olarak girdiği sınavda birbirinden zor ve düşündürücü sorular yer alıyor. Sınavdan çıkan öğrenciler de soruları ve cevapları merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sorular yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.