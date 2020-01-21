YKS başvuru tarihleri 2020 ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS, TYT, AYT başvuru tarihleri ve sınav tarihleri yoğun ilgi görüyor. YKS 2020 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Eğitimine üniversitede devam etmek isteyen öğrenciler Ölçme, Seçme ve Merkezi Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava yoğun ilgi gösteriyorlar. YKS başvuruları 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılacak. Haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.

YKS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI

YKS başvuruları 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılacak.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

1. oturum TYT : 20 Haziran 2020'de yapılacak.

2. oturum AYT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

3. oturum YDT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Geç başvurular 18 Mart tarihinde başlayacak ve 19 Mart saat 23:59’a kadar devam edecek.