YKS AYT sınav yorumları haberimizde olacak! YKS AYT 2019 soruları zor muydu, kolay mıydı?
YKS AYT sınav yorumları ile ilgili aramalar başladı. AYT sınav yorumları, sorular nasıldı? Üniversite sınavına başvuran adaylar 15 Haziran ve 16 Haziran’da gerçekleşen sınavlara giriyorlar. Öğrenciler sınav oturumları arasından istedikleri bölüme uygun olanlara giriyorlar. YKS’nin ikinci oturum AYT 2019 yılında 16 Haziran tarihinde 10:15’te başladı. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Sonuçlar açıklanmadan önce sınava giren diğer adayların yorumlarına bakarak doğru mu yanlış mı yaptıklarını anlamaya çalışıyorlar. AYT sınav yorumları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.
AYT sınav yorumları 2019 yılında da merak edilen konular arasında yerini aldı. AYT soruları zor muydu, kolay mıydı? ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Sonuçlar açıklanmadan önce sınava giren diğer adayların yorumlarına bakarak doğru mu yanlış mı yaptıklarını anlamaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sınava giren öğrenciler matematiğin eleyici olduğunu söylemişlerdi. Yapılan yorumlar arasında, “Tarihte biraz bilgi vardı fakat gerçekten inanılmaz eleyici bir matematik testi vardı. Zor bir sınavdı.” açıklaması bulunuyordu.
AYT SINAV YORUMLARI
AYT sınav yorumları yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.
YKS TYT SINAV YORUMLARI
Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Sınava girenler sorulara zaman yetmediğini aktardı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Toplam 135 dakikalık sınavın ardından çıkan öğrenciler, okul önünde bekleyen ailelerine sınav ile ilgili bilgi verdi.
Merkez 100. Yıl İlk ve Ortaokulunda sınava giren öğrencilerden Yusuf Moiz, matematiğe zaman yetmediğini belirterek, "Sınav çok zordu. Türkçe çok kafa yordu matematiğe de Türkçe'den dolayı zaman yetmedi zaten. Baraj altı kaldık yani" dedi. Sınava girenlerden Sabit Bozoba ise "Genel anlamda normal geçti sınav. Türkçe biraz kafa karıştırdı. Matematik yine kafa yordu. Genel olarak iyi geçti inşallah istediğimiz yerlere gidebiliriz" şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYADA YAPILAN YKS SINAV YORUMLARI!
Buraya YKS adaylarını çizelim ..Sorular nasildi bana türkçe cok kolay geldi
Bu sefer neden bu kadar kolay sordunuz ?
Gerçekten bu soru vardı dimi hayal değil bu kadar kolay olamaz kesin yanlış yaptım diyen kaç kişiyiz
YKS kolay zaten önemli olan diğerini yapabilmek
YKS o kadar kolay ve basittin ki tek hatırladığım ' !.. ' bu.
YKS sadece bana mı kolay geldi
Sınavdaki ağaç sorusunu görünce harbi soru bu kadar kolay mı yoksa ben mi malım diye düşünmedim değil
YKS nasil gecti arkadaslar kolay mi zor mu ona gore arkadaslarima nasil gecti diye mesaj aticam bana saldirmalarini istemiyorum
Hayattaki bütün sınavlar yks kadar kolay olsa!
GEÇEN YILKİ AYT SINAV YORUMLARI
Alp Ongun Öğe: Sayısal öğrencisiyim. Sınav, geçen yılın sorularına göre zordu. Matematik mantığa dayalıydı. Fizik, geometri, matematik zordu. Biyoloji ve din kültürü kolaydı.
Özlem Çetinkaya: Türkçe-Matematik (TM) öğrencisiyim. Matematikte polinom, fonksiyon ve integral soruları fazlaydı. Bir tane denklem sorusu vardı. Tarihten sadece bilgi soruları çıktı. Sanayileşmeyle ilgili soru çeldiriciydi. Edebiyat ve coğrafya kolaydı. Dün yoruma dayalı sorular çıktı, bugünküler bilgiye dayalıydı. Hedefim psikoloji.
Gizem Mollamahmutoğlu: Dil öğrencisiyim. Dün sorular uzundu, bugünse kısa ve bilgiye dayalıydı. Edebiyatta yazar-eser sorusu fazlaydı. Din zordu, felsefe kolaydı. İlginç soru yoktu.
MATEMATİK ELEYİCİ BİR TESTTİ
Furkan Yücesoy: Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciyim ama benim şu ana kadar girdiğim sınavlar içinde en uğraştırıcı test matematikti. Edebiyat normaldi. Tarihte biraz bilgi vardı fakat gerçekten inanılmaz eleyici bir matematik testi vardı. Zor bir sınavdı. Zaten sistemi değiştirince 160 soruya 180 dakika vermiş gibi gözüktüler aslında ama insan kendi alanını çözünce, 3 saat anca yetiyor 80 soruya. Onun da hakkını veren bir sınav yapmışlar.
Zarife Erbay: Türkçe kolaydı. Matematiğin yarısını yapabildim, sorular zorladı beni. Felsefe soruları çok kolaydı. Kimyada biraz zorlandım ama fizik kolay geldi bana. Biyoloji ise biraz bilgi gerektiriyordu.
Meriç Yıldırım: Edebiyat oldukça kolaydı ama matematik zordu. Fakat 3 saat süre verildiği için soruları yetiştirebildim.
Mehmet Ali Ersoy: İlk oturum zordu ama AYT daha kolaydı ve daha çok bilgiye dayalıydı.
İrem Dalkıran: Fen çok kolaydı. Matematikte zorlayıcı sorular vardı ama genel olarak çok zor bir sınav değildi.
AYT NEDİR?
YKS'nin ikinci oturumu olan AYT birçok dersi kapsıyor.
Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru
Tarih 1: 10 soru
Coğrafya 1: 6 soru
Tarih 2: 11 soru
Coğrafya 2: 11 soru
Felsefe Grubu: 12 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6 soru
Matematik: 40 soru
Fizik 14 soru
Kimya 13 soru
Biyoloji: 13 soru