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  3. YKS adayları için 'ek yerleştirme' hatırlatması

YKS adayları için 'ek yerleştirme' hatırlatması

YKS adayları için 'ek yerleştirme' hatırlatması

ÖSYM tarafından YKS adaylarına ek yerleştirme tercihlerinin yarın sona ereceği uyarısında bulunuldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin yarın sona ereceği uyarısında bulunuldu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS adaylarının ek yerleştirme tercih süreçlerine yönelik hatırlatma yapıldı. 

Buna göre, YKS ek tercihleri 11 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Tercihler "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

(AA)

 

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