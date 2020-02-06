YKS aday başvuru formu sizlerle: İşte ÖSYM YKS başvuru yapma ekranı!

ÖSYM AİS YKS başvuru yapma ekranında yoğunluk yaşanıyor. Lise son sınıfa giden öğrenciler ile lise mezunu öğrencilerin katılabileceği YKS sınavı için başvuru dönemi bugün başladı. ÖSYM YKS başvuru yapma ekranı bugün erişime açıldı. YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar her oturum için 70 TL ödeyecek.

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ÖSYM YKS BAŞVURU YAPMA EKRANI



YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME YERLERİ

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavı 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

YKS 2020 TARİHLERİ

1. oturum TYT : 20 Haziran 2020'de yapılacak.

2. oturum AYT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

3. oturum YDT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

YKS AÇILIMI NEDİR?

YKS açılımı; Yükseköğretim Kurumları Sınavı oluyor. YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavıdır. YKS ; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak.