YKS 2020 ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihleri açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi
“YKS 2020 ne zaman yapılacak?” sorusu araştırılıyor. YKS başvuru tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylar merkezi olarak düzenlenen bu Yükseköğrenim Kurumları Sınavı oturumlarına giriyorlar. Başvuru tarihleri ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
YKS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. YKS 2020 başvuru tarihleri açıklandı mı? Yükseköğrenim Kurumları Sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Başvuru tarihleri ve sınavın ne zaman yapılacağı ÖSYM sınav takvimi içerisinde duyuruluyor. LGS başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler üniversite sınavına çevrildi.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2020 başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında başvurular 12 Şubat ve 6 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Geç başvuru işlemi ise 19 Mart’ta gerçekleştirildi.