YKS 2020 ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihleri açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi

YKS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. YKS 2020 başvuru tarihleri açıklandı mı? Yükseköğrenim Kurumları Sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Başvuru tarihleri ve sınavın ne zaman yapılacağı ÖSYM sınav takvimi içerisinde duyuruluyor. LGS başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler üniversite sınavına çevrildi.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında başvurular 12 Şubat ve 6 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Geç başvuru işlemi ise 19 Mart’ta gerçekleştirildi.