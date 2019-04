ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrenciler oldukça heyecanlı. YKS adayları geri sayıma başladılar bile. Binlerce öğrenci YKS 2019 ne zaman? YKS puan hesaplama nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyorlar. Üniversiteye giriş sınavı olarak da ifade ettiğimiz YKS için az bir zaman kaldı. Toplamda 3 oturumdan oluşacak olan YKS için ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Peki YKS için kaç gün kaldı? 2019 TYT, AYT, YDT sınav tarihleri açıklandı mı? YKS hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

YKS 2019 NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15,

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15,

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacak.

YKS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği açıklandı. Soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendi.

KİMLER YKS'YE GİREBİLİR?

– 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS’ye girebilirler.