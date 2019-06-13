YKS 2019 ne zaman saat kaçta yapılacak? YKS 2019 giriş belgesi sorgulama!

Milyonlarca öğrenci 2019 YKS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? YKS 2019 giriş belgesi nasıl sorgulanır? diye araştırmalara yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinde 30 Mayıs 2019 Perşembe günü YKS giriş yerlerini açıklamıştı. ÖSYM bugün yaptığı açıklamada ise YKS için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri ve sağlık/ engel sorunu olan adaylar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecek."Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-YKS Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerektiği uyarısı da yapıldı.

YKS 2019 NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak.

YKS 2019 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA!

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrenizi girerek sınav yerlerinizi öğrenebileceksiniz. E devlet üzerinden de ÖSYM YKS sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

YKS 2019 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.