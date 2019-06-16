YKS 2019 iptal edilen matematik sorusu hangisi? İşte TYT 2019 iptal edilen matematik sorusu!
YKS 2019 bir soru iptal edildi! Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 15-16 Haziran tarihleri arasında 3 oturumda gerçekleşti. YKS 2019 sınav soruları ve cevapları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yayınlandı. ÖSYM cevapları yayınlamasının ardından TYT matematik testinin 7. sorusunun iptal edilip değerlendirme dışında bırakılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından öğrenciler TYT iptal edilen matematik sorusu hangisi? sorusunu sormaya başladı. Peki, YKS’de hangi soru iptal edildi?
YKS’de hangi soru iptal edildi? TYT’De iptal edilen matematik sorusu hangisi? soruları YKS sınavına giren öğrenciler tarafından aratılmaya başlandı. 2 Milyondan fazla öğrenci 15-16 Haziran tarihleri arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girdi. Sınava giren öğrenciler ve velileri için heyecan dolu dakikaların yaşandı. Sınavın bitmesinin ardından 16 Haziran Pazar akşamı ÖSYM’nin sitesinden YKS AYT TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayınlandı. ÖSYM sınavda 1 sorunun iptal edilip, geçersiz sayılacağını söyledi. TYT Temel matematik 7. sorusunun iptal edilmesinin ardından öğrenciler soruyu merak edip araştırmaya başladı. İşte iptal edilen YKS matematik sorusu
YKS TYT İPTAL EDİLEN MATEMATİK SORUSU