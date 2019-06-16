YKS 2019 iptal edilen matematik sorusu hangisi? İşte TYT 2019 iptal edilen matematik sorusu!

YKS’de hangi soru iptal edildi? TYT’De iptal edilen matematik sorusu hangisi? soruları YKS sınavına giren öğrenciler tarafından aratılmaya başlandı. 2 Milyondan fazla öğrenci 15-16 Haziran tarihleri arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girdi. Sınava giren öğrenciler ve velileri için heyecan dolu dakikaların yaşandı. Sınavın bitmesinin ardından 16 Haziran Pazar akşamı ÖSYM’nin sitesinden YKS AYT TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayınlandı. ÖSYM sınavda 1 sorunun iptal edilip, geçersiz sayılacağını söyledi. TYT Temel matematik 7. sorusunun iptal edilmesinin ardından öğrenciler soruyu merak edip araştırmaya başladı. İşte iptal edilen YKS matematik sorusu

YKS TYT İPTAL EDİLEN MATEMATİK SORUSU