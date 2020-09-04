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  3. YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS ek tercih ve yerleştirme kılavuzu 2020
04 Eylül 2020 Cuma 10:52 | Son Güncelleme:

YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS ek tercih ve yerleştirme kılavuzu 2020

YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak" YKS ek tercih ve yerleştirme kılavuzu 2020

YKS 2. tercihler ilk tercih döneminde herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler tarafından yapılacak. Ek tercih yerleştirmeleri ise YLS ek tercih kılavuzu baz alınarak tamamlanacak. Kılavuzda boş kontenjanlar ve başarı puanları ile sıralamalar da belirtiliyor. Üniversite ek tercih ücreti bu yıl 20 TL olarak belirlendi.

YKS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. YKS ek tercihleri ise asıl yerleştirmelerin yapılmasının ardından tamamlanacak. Üniversite 2. tercih işlemleri YKS ek yerleştirme kılavuzu baz alınarak gerçekleştirilecek. Söz konusu işlem için 20 TL ücret yatırılması gerekiyor.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçları açıklandı. Ancak henüz YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından okullarda kalan boş kontenjanlar ÖSYM tarafından bildirilecek. Öğrenciler ise boş kontenjanlara yerleşim için yapacakları tercihleri, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre yapacaklar.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek yerleştirme kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde kılavuzun da erişime açılması bekleniyor.

Kılavuz yayınlandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-5 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-6 Eylül 2020'de yapılacak.

Kayıt tarihleri, YÖK'ün kararıyla uzatılmıştı.

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