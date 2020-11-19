Yıl sonuna kadar hiçbir sınav yok! '4 Ocak'a kadar online eğitim'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

• 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

• Uzaktan eğitim haftalık ders programları, öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak.

• 31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak.

500 BİN TABLET DAĞITILACAK



• Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.

• Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatı, uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilecek.

• Öğretmenler, ek ders ücretlerini almaya devam edecek.

• 30 bin tablet daha 10 gün içinde dağıtılacak. Yıl sonuna kadar 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edilecek.

• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki ‘bireysel eğitimler’ yüz yüze gerçekleştirilebilecek.