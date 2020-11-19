Yıl sonuna kadar hiçbir sınav yok! '4 Ocak'a kadar online eğitim'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: “4 Ocak'a kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine online devam edeceğiz. Bu dönemde yüz yüze veya uzaktan sınav yapılmayacak.”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
• 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.
• Uzaktan eğitim haftalık ders programları, öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak.
• 31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak.
500 BİN TABLET DAĞITILACAK
• Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.
• Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatı, uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilecek.
• Öğretmenler, ek ders ücretlerini almaya devam edecek.
• 30 bin tablet daha 10 gün içinde dağıtılacak. Yıl sonuna kadar 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edilecek.
• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki ‘bireysel eğitimler’ yüz yüze gerçekleştirilebilecek.