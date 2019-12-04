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  3. 'Yeteneklerin ortaya çıkarılmasını önemsiyoruz'

'Yeteneklerin ortaya çıkarılmasını önemsiyoruz'

'Yeteneklerin ortaya çıkarılmasını önemsiyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa’da Turkcell Engelsiz Eğitim Programı kapsamında desteklenen öğrencilerin eserlerinden oluşan “9. Geleneksel Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler Sergisi”nin açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları kaydetti: “Çocuklarımızın, gençlerimizin, insanımızın sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkmasını çok önemsiyoruz.” 2015’ten bu yana 104 okulda; özel sınıflar kuran Turkcell’in Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yiş, “Desteğe ihtiyacı olan herkese fırsat eşitliği sunan projelerimizle sorumluluklarımızı yükleniyoruz.”


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