'Yeteneklerin ortaya çıkarılmasını önemsiyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları kaydetti: “Çocuklarımızın, gençlerimizin, insanımızın sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkmasını çok önemsiyoruz.” 2015’ten bu yana 104 okulda; özel sınıflar kuran Turkcell’in Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yiş, “Desteğe ihtiyacı olan herkese fırsat eşitliği sunan projelerimizle sorumluluklarımızı yükleniyoruz.”