Yetenek sınavı başvuru tarihleri belli oldu! Yetenek sınavı 2020 ne zaman yapılacak?

Yetenek sınavı başvur tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar için sınav kılavuzu binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyordu. "Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru e-Kılavuzu", Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. İşte MEB tarafından düzenlenen 2020 yetenek sınavı başvuru kılavuzu...



YETENEK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 15-29 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren "Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru e-Kılavuzu", Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, ortaokulu, imam hatip ortaokulu veya bünyesinde özel ilköğretim programı uygulanan Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler bu okullara başvuru yapabilecek.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar 12 Haziran'da ilan edilecek. Sınav başvurularının 15-29 Haziran tarihlerinde yapılmasının ardından, adayların yetenek sınavı giriş tarihleri 30 Haziran'da duyurulacak.

Yetenek sınavları ve sonuçlarının sisteme girilmesi 1-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, merkezi yerleştirme sonuçlarını 13 Temmuz'da e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Kazanan adayların kayıtları 13-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

EK YERLEŞTİRME

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 6 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 10-13 Ağustos tarihlerinde tercihlerin alınmasının ardından yerleştirme sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 17-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YETENEK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!