Yeni nesil eğitim sistemi ile fark yaratan Atlas Üniversitesi ilk öğrencileriyle buluştu

Sosyal izolasyon kurallarına elverişli geniş kampüste dersliklerde ilk öğrencilerle buluşan Elgörmüş, ‘Yeni kurulan bir üniversite olarak pandemi sürecinde altyapımızı ilk baştan itibaren buna göre organize edebilme fırsatı yakaladık. Bu konuda kendimize güvenimiz tam. Kampüsümüzde tüm alanları sosyal mesafeli şekilde planladık ve kapasitemiz yüksek olmasına rağmen kişi sayımızı öğrenci başına 200 m2 alan düşecek şekilde ayarladık. Böylelikle öğrencilerimiz sağlıklı şekilde eğitim alabilecek. Bu anlamda süreci görerek ilerleyebildiğimiz için mutluyuz. Pandemide tabii ki risk her zaman var, ama biz kampüs içinde altyapımızla, önlemlerimizle riski minimize ettik. Ulaşımda veya sosyal alanlarda risk olabilir, fakat üniversite kaynaklı bir risk olmayacağını düşünüyoruz. ’ dedi.

Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay ise pandemi gölgesinde eğitime adapte olma süreçlerini anlatırken ‘Öğrencilerimiz bizim aynamız. Onlarla buluştuğumuz, birlikte bir yola çıktığımız için çok heyecanlıyız. Biz öğrencilerimize dokunmayı, onları görmeyi seviyoruz. Pandemide sürecin dezavantajları tabii ki oldu. Yeni kurulduğumuz için bizim şansımız süreci yaşayarak yeni sistemler geliştirebilmek oldu. ‘Atlas Hibrit’ eğitim sistemimiz, online derslerde öğrencileri derslikte hissettiren, interaktif yapısı olan özel bir sistem. Bu sistemle maksimum verimle gerçekleştireceğimiz uzaktan derslerin yanı sıra yüz yüze eğitim de kontrollü bir şekilde eklenecek. ‘ dedi.

Öğrencilerin %90’ı ‘yüzyüze eğitim’ dedi

Atlas Üniversitesi online portalı üzerinden gerçekleştirilen ankette öğrencilerin %90’ının yüzyüze eğitimi tercih ettiğini belirten Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, ‘Özellikle sağlık bölümlerinde uygulama ön planda olduğu için sadece uzaktan eğitimle ilerlemeden, bölüm ihtiyaçlarına göre metodlarımızı geliştirdik. Bize gelen istek de bu yönde oldu. Öğrenci başına daha çok akademisyenle daha çok bilgiye odaklanacağız. Ağırlıklı olarak sağlık olduğu için uzaktan eğitimin yanında örgün eğitimi de üniversitemizde vereceğiz. Öğrencilerimiz online’da aldıkları eğitimi uygulamalı olarak da pratize edecekler. Bilgiyi online’a kolaylıkla aktarabiliriz ama biz tecrübeyi de aktarmayı planlıyoruz.’ dedi.

Yeni nesil eğitim sistemi ‘Atlas Hibrit’ ile geleceğin eğitimi inşa ediliyor

‘Atlas Hibrit’ eğitim sistemiyle online olarak gerçekleştirilen derslerin yanı sıra yüksek düzeyde pandemi önlemlerinin alındığı kampüste bölümler arası dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime de start verildi. Her bölüm ve programa özel yaklaşımla hazırlanan Atlas Hibrit eğitim sisteminde online olarak işlenen teorik ders süreci, son teknoloji sistem sayesinde interaktif hale getiriliyor. Öğrencilerin kendilerini derslikte hissedeceği online ders sürecinde, öğrenciler soru sorabiliyor ve hocalarla sürekli etkileşim halinde oluyor. Bazı bölümlerde teorinin bazılarında ise uygulamanın baskın olduğundan yola çıkan Atlas Hibrit eğitim sistemi, her bölüme ve programa özel yaklaşım ve metod getiriyor. Uygulamanın ön planda olduğu bölümlerde, kişi başına düşen 200 metrekare alanı ve geniş laboratuvar alanları ile Atlas Üniversitesi pandemi koşullarına uygunluk avantajı sağlıyor. Atlas Üniversitesi öğrencileri, online gerçekleştirilecek teorik derslerin yanı sıra laboratuvar eğitimleri gibi uygulama derslerini az sayıda gruplar halinde yüz yüze alabilecek ve öğrenciler kampüs hayatını tatma fırsatı yaşayacak. Sağlık sektöründe uygulamanın önemli olmasından yola çıkan Atlas Üniversitesi, kendi gruplarına ait Medicine Hastaneleri’nde yine az sayıda öğrenciyle uygulamalı eğitime devam edecek.

Atlas Hibrit eğitim sistemi ve faydalarıyla ilgili konuşan Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, ‘Mevcut eğitim sistemi, bazı alanlarda teknolojinin gerisinde kalıyordu ve değişim bekleniyordu. Teknolojide yaşanan gelişmeler, eğitim dünyasını dönüştürüp, online çözümlerle yeniden şekillendiriyor. Pandemi süreci, belki 3- 4 yıla yayılacak bu dönüşümü 6-7 aya sıkıştırdı. Atlas Hibrit’te teknolojiyi, eğitimin temel ilkeleri ile bütünleştirip, öğrenci odaklı eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz. Online sistemlerle yüz yüze eğitimi çok efektif bir şekilde birleştirdiğimiz Atlas Hibrit sistemi ile eğitimde geleceği kucaklıyoruz. Tüm kurumlar, yeni dünyaya adapte olmak zorunda. Pandemi süreci bittiğinde de, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Teknolojinin artan etkisiyle, eğitim sektörünün dönüşümünün süreceğini düşünüyoruz. Atlas olarak her zaman en yeni ve en güncel tekniklerle eğitimimize devam edeceğiz” dedi.

Proje tabanlı, tematik eğitim ve işbirliğine önem veren hibrit eğitim sistemini benimseyen Atlas Üniversitesi, tüm eğitim kadrosuyla öğrenciyi merkeze alan ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu metodları destekleyen mentorluk sistemi içerisinde faaliyetlerini yürütüyor.

Ölçme ve değerlendirmenin ötesinde bir eğitim yolculuğu sunan eğitim modeli, süreç içerisinde tam yetkinlik kazandırmaya odaklanıyor.