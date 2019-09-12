YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YDUS sonuçları sorgulama sayfası

YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı. 28 Ağustos-03 Eylül 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018- YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 2 alanına ait (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) yerleştirme sonuçları erişime açıldı. ÖSYM YDUS sonuçları sorgulama sayfası haberimizde sizlerle..

2018-YDUS (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

28 Ağustos-03 Eylül 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018- YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 2 alanına ait (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Eylül 2019 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

YDUS NEDİR?

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı



1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.