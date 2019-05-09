YDUS sonuçları açıklandı

19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 15 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Adaylar YDUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla edineceklerdir.

Üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, ilan edilen tarihler arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdır. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar,atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

YDUS yerleştirme sonuçlarına göre bir uzmanlık eğitimi programına yerleştirilen adayların hakları yalnız bir sınav dönemi için geçerlidir.

Bir programa yerleştirilen adaylar, ilgili kurumun isteyeceği belgeleri hazırlamak ve ilgili kurumca duyurulacak kayıt ve atama kurallarına uymak zorundadırlar. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit

edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilen adaylar; ÖSYM'nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde, internet aracılığıyla ilan edilen belge ve formları Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800, adresine APS veya özel kargo ile gönderebilirler. APS veya özel kargo ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması hâlinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

DHA